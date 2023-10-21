Едрёнкин Василий Максимович
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Едрёнкин Максим Андреевич
Мать: не указана
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1803
Сын: Едрёнкин Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество. Вознесенской волости, Уфимского уезда, Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд