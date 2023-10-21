Едрёнкин Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Василий Максимович

Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Едрёнкин Максим Андреевич

Мать: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Едрёнкин Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество. Вознесенской волости, Уфимского уезда, Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
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