Кузнецов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения27.02.1906
Дата смерти02.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1906
Отец: Кузнецов Петр Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1938
Дочь: Завалко Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид
Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1967
Похороны
Неизвестно