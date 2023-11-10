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Кузнецов Василий Петрович

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.02.1906

Дата смерти

02.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1906

Отец: Кузнецов Петр Федорович

Мать: Кузнецова Татьяна Петрова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.12.1938

Дочь: Завалко Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид

Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Софья Николаевна

Смерть
02.03.1967
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
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