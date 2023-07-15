Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1980
Сын: Оленич Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Оленич Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оленич Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Оленич Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овсянников Евгений