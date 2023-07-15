Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина (Елисеева) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1980

Сын: Оленич Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Оленич Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оленич Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Оленич Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркушин Александр Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Евгений