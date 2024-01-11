Зайнагабдинов Лутфулла
Место рожденияЗяк-Ишметово, 453368, Россия
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Зайнагабдинов Ибиамин
Мать: Зайнагабдинова Ах...
Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лутфулловна
Мать ребёнка: не указана
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лутфулловна
Мать ребёнка: не указана
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович
Мать ребёнка: не указана
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно