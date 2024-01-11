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Зайнагабдинов Лутфулла

Место рождения

Зяк-Ишметово, 453368, Россия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Зайнагабдинов Ибиамин

Мать: Зайнагабдинова Ах...

Зяк-Ишметово, 453368, Россия
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лутфулловна

Мать ребёнка: не указана

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лутфулловна

Мать ребёнка: не указана

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Мать ребёнка: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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