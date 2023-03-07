Останина Фекла Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Фекла Давыдова

Останина Фекла Давыдова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Останин Егор Осипов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Останин Иван Егоров

Отец ребёнка: Останин Егор Осипов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия (Авдотья) Егоровна

Отец ребёнка: Останин Егор Осипов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Афимья Егоровна

Отец ребёнка: Останин Егор Осипов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Останин Митрофан Егоров

Отец ребёнка: Останин Егор Осипов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Егор Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close