Останина Фекла Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Останин Егор Осипов
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Останин Иван Егоров
Отец ребёнка: Останин Егор Осипов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия (Авдотья) Егоровна
Отец ребёнка: Останин Егор Осипов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Афимья Егоровна
Отец ребёнка: Останин Егор Осипов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Останин Егор Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Егор Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782