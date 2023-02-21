Головкина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Копейкина Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Головкин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Перминова Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Головкин Афанасий Николаевич
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Дворядкина Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Головкин Афанасий Николаевич
Смерть
Неизвестно