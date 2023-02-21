Головкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Копейкина Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Головкин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Перминова Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Головкин Афанасий Николаевич

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Дворядкина Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Головкин Афанасий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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