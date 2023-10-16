Вислова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вислова Меланья Виденеева
Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вислова Татьяна Виденеева
Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно