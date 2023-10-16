Вислова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Вислов Митрофан Виденеев

Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Вислов Абрам Виденеев

Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Вислов Иоанн Виденеев

Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вислова Меланья Виденеева

Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вислова Татьяна Виденеева

Отец ребёнка: Вислов Виденей Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислов Виденей Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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