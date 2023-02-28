Тхорик Павел Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тхорик Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1921
Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.10.1923
Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.10.1927
Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерук Мария Павловна
Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно