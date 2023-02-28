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Тхорик Павел Николаевич

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тхорик Николай

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Тхорик Федор Павлович

Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.10.1923

Сын: Тхорик Павел Павлович

Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.10.1927

Сын: Тхорик Григорий Павлович

Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерук Мария Павловна

Мать ребёнка: Тхорик Параскева Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тхорик Параскева Игнатьевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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