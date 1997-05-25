Бурзянцев Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения28.10.1928
Дата смерти25.05.1997
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928
Отец: Бурзянцев Даниил Федорович
Мать: не указана
Образование
1951
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого (педагог И. С. Горюшкин-Сорокопудов)
Смерть
25.05.1997
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан