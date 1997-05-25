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Бурзянцев Александр Данилович

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Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1928

Дата смерти

25.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928

Отец: Бурзянцев Даниил Федорович

Мать: не указана

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
1951
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого (педагог И. С. Горюшкин-Сорокопудов)
Смерть
25.05.1997
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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