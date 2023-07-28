Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Михайловна

Мария Михайловна

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Прокофий Епифанович

Отец ребёнка: Епифан Степанович

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Емельян Епифанович

Отец ребёнка: Епифан Степанович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифан Степанович

Смерть
Неизвестно