Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Прокофий Епифанович
Отец ребёнка: Епифан Степанович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Емельян Епифанович
Отец ребёнка: Епифан Степанович
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епифан Степанович
Смерть
Неизвестно