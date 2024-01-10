Хамитова Назира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Назира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Исхак Зинурович

г.Ишимбай, БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Хамитов Исхак Зинурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Исхак Зинурович

Смерть
Неизвестно
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