Скворцов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1849
Жена: Скворцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Скворцов Василий Павлович
Мать ребёнка: Скворцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно