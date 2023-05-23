Скворцов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1829 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1854 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1849

Жена: Скворцова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Скворцов Василий Павлович

Мать ребёнка: Скворцова Ольга Ивановна

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова Ольга Ивановна

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
дьячок
Смерть
Неизвестно
Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
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