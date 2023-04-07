Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федор Афанасьевич

Мать: Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Зиновия Кузьминична

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сигклитикия Егоровна

Мать ребёнка: Зиновия Кузьминична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Михаил Егорович

Мать ребёнка: Зиновия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Кузьминична

Смерть
Неизвестно