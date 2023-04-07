Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федор Афанасьевич
Мать: Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Зиновия Кузьминична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сигклитикия Егоровна
Мать ребёнка: Зиновия Кузьминична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Михаил Егорович
Мать ребёнка: Зиновия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Кузьминична
Смерть
Неизвестно