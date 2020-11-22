Климин Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.05.1961
Дата смерти22.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1961
Отец: Климин Иван Алексеевич
Мать: Климина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
10.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климина Наталья Михайловна
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.11.2020
Новое Маврино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)