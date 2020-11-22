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Климин Юрий Иванович

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Место рождения

Стекольный, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.05.1961

Дата смерти

22.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1961

Отец: Климин Иван Алексеевич

Мать: Климина Мария Максимовна

Стекольный, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климина Наталья Михайловна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.11.2020
Новое Маврино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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