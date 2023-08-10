Гусева (Алина) Дария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Алина) Дария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1891 ст.

Муж: Гусев Феодор Миронов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 16 лет #007470344 №76
Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Гусев Феодор Миронов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
24.02.1893 #007470344 №147
Рождение ребёнка
22.03.1895 ст.

Сын: Гусев Василий Феодоров

Отец ребёнка: Гусев Феодор Миронов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
26.03.1895 #007470344 №243
Рождение ребёнка
16.09.1897

Дочь: София Феодорова

Отец ребёнка: Гусев Феодор Миронов

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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