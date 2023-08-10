Гусева (Алина) Дария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1891 ст.
Муж: Гусев Феодор Миронов
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 16 лет #007470344 №76
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Гусев Феодор Миронов
24.02.1893 #007470344 №147
Рождение ребёнка
22.03.1895 ст.
Отец ребёнка: Гусев Феодор Миронов
26.03.1895 #007470344 №243
Рождение ребёнка
16.09.1897
Дочь: София Феодорова
Отец ребёнка: Гусев Феодор Миронов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно