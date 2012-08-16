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Деришев Артём Алексеевич
Деришев Артём Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.2012
Пол
Мужской
Отец
Деришев Алексей Сергеевич
1982 г.р.
Мать
Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2012
Отец:
Деришев Алексей Сергеевич
Мать:
Татьяна
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