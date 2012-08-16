Деришев Артём Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деришев Артём Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2012

Отец: Деришев Алексей Сергеевич

Мать: Татьяна

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