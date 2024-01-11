Некрасов Устин Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Устин Ефимович

Некрасов Устин Ефимович

Место рождения

Кубанская обл., Лабинский отдел, стнц. Каменобродская

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Некрасов Ефим

Мать: ?

Кубанская обл., Лабинский отдел, стнц. Каменобродская
Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: Колесникова Евдокия Устиновна

Мать ребёнка: Некрасова Александра

Казахстан
Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Некрасов Николай Устинович

Мать ребёнка: Некрасова Александра

Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н
Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: Пилипенко Мария

Мать ребёнка: Некрасова Александра

Казахстан
Смерть
Около 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close