Некрасов Устин Ефимович
Место рожденияКубанская обл., Лабинский отдел, стнц. Каменобродская
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Некрасов Ефим
Мать: ?
Кубанская обл., Лабинский отдел, стнц. Каменобродская
Рождение ребёнка
02.03.1906
Дочь: Колесникова Евдокия Устиновна
Мать ребёнка: Некрасова Александра
Казахстан
Рождение ребёнка
23.07.1909
Сын: Некрасов Николай Устинович
Мать ребёнка: Некрасова Александра
Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: Пилипенко Мария
Мать ребёнка: Некрасова Александра
Казахстан
Смерть
Около 1918