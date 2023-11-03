Зуева Настасья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева Настасья Наумова

Зуева Настасья Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Клевакина Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Зуев Григорий Дементьев

Рождение ребёнка
18.10.1776

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Зуев Григорий Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Григорий Дементьев

Смерть
1783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close