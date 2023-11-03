Зуева Настасья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Клевакина Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Зуев Григорий Дементьев
Рождение ребёнка
18.10.1776
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Зуев Григорий Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783