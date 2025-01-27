Конова (Моноскина) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.07.2010
Рождение ребёнка
04.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конов Владимир Владимирович
Рязань
Рождение ребёнка
27.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конов Владимир Владимирович