Конова (Моноскина) Елена Викторовна 15.05.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Конова (Моноскина) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1987

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987

Отец: Моноскин Виктор Николаевич

Мать: Моноскина (Кузнецова) Галина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.07.2010

Муж: Конов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
04.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конов Владимир Владимирович

Рязань
Рождение ребёнка
27.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конов Владимир Владимирович

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