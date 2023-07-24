Сизов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: Сизова Анастасия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сизов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Сизова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1951
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область