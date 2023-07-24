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Сизов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: Сизова Анастасия

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сизов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Сизова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1951
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область