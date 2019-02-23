Баронис Арина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаронис Арина Сергеевна

Баронис Арина Сергеевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2019

Отец: Баронис Сергей Дмитриевич

Мать: Кокорева Елена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close