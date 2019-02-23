Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Баронис Арина Сергеевна
Баронис Арина Сергеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
23.02.2019
Пол
Женский
Отец
Баронис Сергей Дмитриевич
1970 г.р.
Мать
Кокорева (Спиридонова) Елена Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2019
Отец:
Баронис Сергей Дмитриевич
Мать:
Кокорева Елена Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия