Арский Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Арский Николай
Мать: Арская Василиса
Восприемник
18.10.1846
Рождение ребёнка
08.10.1847
Дочь: Арская Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Арская Мария Яковлевна
Православная церковь Боготольское 1847 Метрическая книга Ф. 170, о. 9, д. 323 деревня Итатская
Восприемник
11.10.1848
Арский Петр Николаевич - 28 Федорова Мария Семеновна - 28
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арская Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край