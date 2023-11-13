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Арский Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Арский Николай

Мать: Арская Василиса

Восприемник
18.10.1846
Рождение ребёнка
08.10.1847

Дочь: Арская Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Арская Мария Яковлевна

Православная церковь Боготольское 1847 Метрическая книга Ф. 170, о. 9, д. 323 деревня Итатская
Восприемник
11.10.1848
Арский Петр Николаевич - 28 Федорова Мария Семеновна - 28
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арская Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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