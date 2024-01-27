Журина (Никулинская) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулинский Петр Васильевич
Мать: Никулинская Екатерина
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Сапожкова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Журин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Журин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно