Журина (Никулинская) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурина (Никулинская) Елизавета Петровна

Журина (Никулинская) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулинский Петр Васильевич

Мать: Никулинская Екатерина

Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Сапожкова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Журин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Журин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Журин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close