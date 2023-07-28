Степанова (Андреева) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Федотова Александра Петровна
Отец ребёнка: Степанов Пётр Тимофеевич
Кошелево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно