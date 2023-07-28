Степанова (Андреева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Андреева) Анна Михайловна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Михаил

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Федотова Александра Петровна

Отец ребёнка: Степанов Пётр Тимофеевич

Кошелево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно