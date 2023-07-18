Бычков Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1953
Дата смерти18.07.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.2023