Бычков Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Валентин Васильевич

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

24.10.1953

Дата смерти

18.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
18.07.2023
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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