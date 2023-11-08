Чалов Герасим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалов Герасим Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1857

Жена: Чалова Аксинья Тимофеевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Герасим Андреев Чалов 20 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Ксения Тимофеева Барабанова 20 лет, 1 брак Поручители: по жениху - д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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