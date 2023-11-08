Чалов Герасим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1857
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Герасим Андреев Чалов 20 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Ксения Тимофеева Барабанова 20 лет, 1 брак Поручители: по жениху - д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно