Квасков Владислав
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти18.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: Квасков Николай
Мать: Кваскова Лидия
Россия
Бракосочетание
01.08.1953
Жена: Кваскова Антонина
Рождение ребёнка
27.02.1959
Дочь: Башкирова Марина
Мать ребёнка: Кваскова Антонина
Смерть
18.05.2009
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Ногинский р-н, сельское поселение Аксено-Бутырское, дер. Тимохово, Богородское кладбище