Квасков Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасков Владислав

Квасков Владислав

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

18.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: Квасков Николай

Мать: Кваскова Лидия

Россия
Бракосочетание
01.08.1953

Жена: Кваскова Антонина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1959

Дочь: Башкирова Марина

Мать ребёнка: Кваскова Антонина

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.05.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Ногинский р-н, сельское поселение Аксено-Бутырское, дер. Тимохово, Богородское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close