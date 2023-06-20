Ковальчук (Тереньтьева) Татьяна Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.02.1938
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938
Отец: Тереньтьев Пётр
Мать: Тереньтьева Феня
Россия
Рождение ребёнка
10.08.1956
Сын: Ковальчук Пётр Александрович
Отец ребёнка: Ковальчук Александр Семёнович
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1958
Дочь: Павлова , Сержантова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ковальчук Александр Семёнович
Красноярский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1982
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно