Ковальчук (Тереньтьева) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Тереньтьева) Татьяна Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.02.1938

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938

Отец: Тереньтьев Пётр

Мать: Тереньтьева Феня

Россия
Рождение ребёнка
10.08.1956

Сын: Ковальчук Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ковальчук Александр Семёнович

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1958

Дочь: Павлова , Сержантова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ковальчук Александр Семёнович

Красноярский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1982
Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ясный, Ясненский, Оренбургская область