Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Регина Михайловна

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Михаил Кузьмич

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