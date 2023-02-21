Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Регина Михайловна
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Симдянкин Михаил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно