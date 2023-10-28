Минигулова Гафифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минигулова Гафифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1936

Сын: Минигулов Минигул Саитгареевич

Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минигулов Юсуф

Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минигулов Ишкале

Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камилла Саитгареевна

Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзагулова Бибисара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафура Саитгареевна

Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кульмухаметова Гатифа Саитгареевна

Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич

Смерть
Неизвестно
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