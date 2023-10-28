Минигулова Гафифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1936
Сын: Минигулов Минигул Саитгареевич
Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минигулов Юсуф
Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минигулов Ишкале
Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камилла Саитгареевна
Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзагулова Бибисара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафура Саитгареевна
Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кульмухаметова Гатифа Саитгареевна
Отец ребёнка: Минигулов Саитгарей Алтынгареевич
Смерть
Неизвестно