Дементьева (Кроженовская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1996
Дочь: Александра Викторовна
Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
03.07.1998
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно