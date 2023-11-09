Дементьева (Кроженовская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Кроженовская) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1996

Дочь: Александра Викторовна

Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
03.07.1998

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Дементьев Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Виктор Александрович

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