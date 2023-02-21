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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Великанова Таисия

Отец ребёнка: Пискун Василий

с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пискун Владимир

Отец ребёнка: Пискун Василий

Мясниковский с/с, Исилькуль, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискун Иван

Отец ребёнка: Пискун Василий

Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискун Петр

Отец ребёнка: Пискун Василий

Смерть
1917
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