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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Великанова Таисия
Отец ребёнка: Пискун Василий
с. Украинка, Исилькульский район, Омская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пискун Владимир
Отец ребёнка: Пискун Василий
Мясниковский с/с, Исилькуль, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискун Иван
Отец ребёнка: Пискун Василий
Омск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискун Петр
Отец ребёнка: Пискун Василий
Смерть
1917