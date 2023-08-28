Евдокия Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1828 по 1830
Дочь: Марья Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Моисеев
Упоминание
1865
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Моисеев
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Смерть
Неизвестно