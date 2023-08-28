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Евдокия Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1803 и 1805 г.р.

Дети

С 1828 по 1830 г.р.

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1828 по 1830

Дочь: Марья Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Моисеев

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Упоминание
1865
Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Моисеев

Временнообязанные госпожи Юлии Исаковой д. Вихарцево
Смерть
Неизвестно
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