Штамм Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штамм Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1981

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1981

Отец: Юдин Николай Иванович

Мать: Жукова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штамм Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
18.04.2013

Дочь: Штамм Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Штамм Алексей Юрьевич

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