Штамм Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1981
Отец: Юдин Николай Иванович
Мать: Жукова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штамм Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
18.04.2013
Дочь: Штамм Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Штамм Алексей Юрьевич