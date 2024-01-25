Плешивых Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивых Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.2013

Сын: Плешивых Ростислав Антонович

Мать ребёнка: Ендрушко Лариса

г. Саянск (родился) живет в пос. Куйтун
Рождение ребёнка
09.07.2022

Дочь: Плешивых Анфиса Антоновна

Мать ребёнка: Ендрушко Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ендрушко Лариса

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