Плешивых Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.2013
Сын: Плешивых Ростислав Антонович
Мать ребёнка: Ендрушко Лариса
г. Саянск (родился) живет в пос. Куйтун
Рождение ребёнка
09.07.2022
Дочь: Плешивых Анфиса Антоновна
Мать ребёнка: Ендрушко Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ендрушко Лариса