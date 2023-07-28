Иосифова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1876 ст.
Муж: Нилов Зиновий
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1877 ст.
Сын: Зиновьев Виссарион
Отец ребёнка: Нилов Зиновий
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.
Сын: Зиновьев Ананий
Отец ребёнка: Нилов Зиновий
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.
Сын: Зиновьев Яков
Отец ребёнка: Нилов Зиновий
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.
Сын: Зиновьев Василий
Отец ребёнка: Нилов Зиновий
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Зиновьева Анна
Отец ребёнка: Нилов Зиновий
Рождение ребёнка
01.01.1888 ст.
Дочь: Зиновьева Марта
Отец ребёнка: Нилов Зиновий
Рождение ребёнка
10.10.1891 ст.
Сын: Зиновьев Карп
Отец ребёнка: Нилов Зиновий