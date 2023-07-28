Иосифова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова Евдокия

Место рождения

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.01.1876 ст.

Муж: Нилов Зиновий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1877 ст.

Сын: Зиновьев Виссарион

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Зиновьев Ананий

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.

Сын: Зиновьев Яков

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.

Сын: Зиновьев Василий

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Зиновьева Анна

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1888 ст.

Дочь: Зиновьева Марта

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1891 ст.

Сын: Зиновьев Карп

Отец ребёнка: Нилов Зиновий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область