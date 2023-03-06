Большаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Иван

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Место рождения

СССР

Дата рождения

1929

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
15.09.1957

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Екатерина

СССР
Смерть
1996
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