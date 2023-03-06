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Большаков Иван
Большаков Иван
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Место рождения
СССР
Дата рождения
1929
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Большакова) Елена
1957 г.р.
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
15.09.1957
Дочь:
Елена
Мать ребёнка:
Екатерина
СССР
Смерть
1996
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