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Петровых Юлия Сергеевна
Петровых Юлия Сергеевна
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
17.08.2000
Пол
Женский
Отец
Петровых Сергей Анатольевич
Мать
Крылова Наталья Валерьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2000
Отец:
Петровых Сергей Анатольевич
Мать:
Крылова Наталья Валерьевна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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