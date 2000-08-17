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Петровых Юлия Сергеевна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

17.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2000

Отец: Петровых Сергей Анатольевич

Мать: Крылова Наталья Валерьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область