Тимергалиев Нурислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимергалиев Нурислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тимергалиев Насретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
17.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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