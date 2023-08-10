Алёшина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1929
Дочь: Моисеенко Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Алёшин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно