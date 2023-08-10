Алёшина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1929

Дочь: Моисеенко Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Алёшин Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Алёшин Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно