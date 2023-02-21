(Долина) Вера(?) Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Долин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Долин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долин Андрей