(Долина) Вера(?) Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Долина) Вера(?) Ларионовна

(Долина) Вера(?) Ларионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Долин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Долин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Долин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Андрей Архипович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close