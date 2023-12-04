Коренев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Коренев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шорникова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Коренева Татьяна

Колки, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.03.1931

Сын: Коренев Иван

Мать ребёнка: Коренева Татьяна

Колки, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Коренева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коренева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренева Татьяна

Смерть
?.12.1944
Причина смерти: На войне - пропал без вести
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