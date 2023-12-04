Коренев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Коренев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шорникова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Коренева Татьяна
Рождение ребёнка
08.03.1931
Сын: Коренев Иван
Мать ребёнка: Коренева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Коренева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коренева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коренева Татьяна
Смерть
?.12.1944
Причина смерти: На войне - пропал без вести