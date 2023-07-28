Полюдов Никита Антонович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Полюдов Антон Савельевич
Мать: Полюдова Акулина
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Никитична
Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно