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Полюдов Никита Антонович

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Полюдов Антон Савельевич

Мать: Полюдова Акулина

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Полюдов Евлампий Никитич

Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ивановна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ивановна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Никитична

Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ивановна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно