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Добротин Василий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Успенский Александр Дмитриев

Мать: Успенская Агафья Яковлева

Добротин Василий Александрович (1824 — ?) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Александра Успенского. С 1840 года обучался в Ярославской духовной семинарии. По окончании семинар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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