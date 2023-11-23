Добротин Василий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Добротин Василий Александрович (1824 — ?) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Александра Успенского. С 1840 года обучался в Ярославской духовной семинарии. По окончании семинар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Смерть
Неизвестно