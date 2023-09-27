Спирина Вера Фаддиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
22 года в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Спирина Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Спирин Матвей Ермолаев
Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно