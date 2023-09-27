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Спирина Вера Фаддиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Вычислено 1896 г.р.

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

22 года в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Спирина Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Спирин Матвей Ермолаев

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1897 году Перепись населения 1897 год деревня Ильино Саломатовской волости Ялуторовского уезда Тобольской губерни, Тобольский архив
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Матвей Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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