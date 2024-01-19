(Макарова) Гликерия Ивановна
Место рожденияг. Боготол
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Боготол
Бракосочетание
04.02.1908
Рождение ребёнка
10.11.1908
Дочь: Степанида Арсеньевна
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Рождение ребёнка
10.11.1908
Дочь: Матрена Арсеньевна
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Рождение ребёнка
10.11.1911
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Дударев Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович
Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Смерть
Неизвестно