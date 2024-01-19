(Макарова) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макарова) Гликерия Ивановна

Место рождения

г. Боготол

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Боготол
Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
10.11.1908

Дочь: Степанида Арсеньевна

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
10.11.1908

Дочь: Матрена Арсеньевна

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
10.11.1911

Сын: Дударев Иоанн Арсеньевич

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Дударев Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Дударев Арсений Каллиникович

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Упоминание
Неизвестно
Архив Кузбасса
Смерть
Неизвестно
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