Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Пётр Николаев
Отец ребёнка: Николай Борисов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Николай Борисов
Бракосочетание
До 1795
Муж: не указан
второй брак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Борисов
Смерть
Неизвестно