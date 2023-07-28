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Дарья Иванова

Место рождения

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.
Около 1778 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Пётр Николаев

Отец ребёнка: Николай Борисов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Николай Борисов

Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: не указан

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
второй брак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Борисов

Смерть
Неизвестно