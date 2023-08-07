Карп Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Карпов

Карп Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

Около 1765

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Евсеев Григорей Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Назаре Карпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Егор Карпов

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
1723 - 52 года, 1744 – 76 лет, 1763 – 93 года, 1782 – написано, что умер в 1765 году, Остреченский погост, деревня Степановская, государственный крестьянин
Смерть
Около 1765