Карп Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиОколо 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Назаре Карпов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Егор Карпов
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
1723 - 52 года, 1744 – 76 лет, 1763 – 93 года, 1782 – написано, что умер в 1765 году, Остреченский погост, деревня Степановская, государственный крестьянин
Смерть
Около 1765