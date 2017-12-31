Ганьшина (Воронова) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганьшина (Воронова) Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Bogomolovo, Vologodskya obl.

Дата рождения

25.12.1927

Дата смерти

31.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: Воронов Алексей Андреевич

Мать: Воронова Анна Федоровна

Bogomolovo, Vologodskya obl.
Работа или профессия
С 1951 по 1985
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Инженер-химик | ЧМЗ
Рождение ребёнка
30.03.1953

Сын: Ганьшин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Ганьшин Александр Иванович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Работа или профессия
С 1985 по 2017
пенсионерка
Смерть
31.12.2017
Жуковский, Жуковский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
07.01.2018
Островцы, Раменский муниципальный район, Московская область
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