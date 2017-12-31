Ганьшина (Воронова) Зинаида Алексеевна
Место рожденияBogomolovo, Vologodskya obl.
Дата рождения25.12.1927
Дата смерти31.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927
Отец: Воронов Алексей Андреевич
Мать: Воронова Анна Федоровна
Bogomolovo, Vologodskya obl.
Работа или профессия
С 1951 по 1985
Инженер-химик | ЧМЗ
Рождение ребёнка
30.03.1953
Сын: Ганьшин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Ганьшин Александр Иванович
Работа или профессия
С 1985 по 2017
пенсионерка
Смерть
31.12.2017
Жуковский, Жуковский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
07.01.2018
Островцы, Раменский муниципальный район, Московская область