Саранцева (Трухина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Саранцева Февронья Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.
Дочь: Саранцева Февронья Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Дочь: Саранцева Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1912 ст.
Дочь: Саранцева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
21.02.1914 ст.
Дочь: Саранцева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно