Саранцева (Трухина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаранцева (Трухина) Евдокия Петровна

Саранцева (Трухина) Евдокия Петровна

Место рождения

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.10.1894 ст.

Муж: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Саранцева Февронья Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.

Дочь: Саранцева Февронья Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Дочь: Саранцева Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1912 ст.

Дочь: Саранцева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.02.1914 ст.

Дочь: Саранцева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Саранцев Дмитрий Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close